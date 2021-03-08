أسعار النفط تتراجع بعد قفزها فوق 70 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة فوق 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ بدء أزمة فيروس كورونا عقب هجمات على منشآت نفطية سعودية.أطلقت قوات جماعة الحوثي اليمنية طائرات مسيرة وصواريخ صوب معقل قلب صناعة النفط السعودية أمس الأحد، مستهدفة مرافق من بينها منشأة حيوية لصادرات البترول تابعة لشركة أرامكو السعودية في رأس تنورة.وقالت الرياض: إنه لم تقع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.12 دولار، أو ما يوازي 1.61 بالمائة، لتسجل عند التسوية 68.24 دولار للبرميل، بعد أن كانت قفزت في التعاملات الآسيوية المبكرة إلى 71.38 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير 2020.وتراجعت عقود خام القياسي الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار، أو 1.57 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 65.05 دولار للبرميل بعد أن لامست 67.98 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.وكان الخامان القياسيان قد سجلا مكاسب لأربع جلسات متتالية.وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت، خطة إنقاذ مرتبطة بـ"كوفيد-19" بقيمة 1.9 تريليون دولار، مما يعزز الآفاق الاقتصادية ويدفع الطلب على النفط الذي كان قد تبدد بفعل الجائحة.ومما زاد الدعم لأسعار الخام موافقة منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين من منتجي النفط، في إطار مجموعة أوبك+، الأسبوع الماضي على الالتزام إلى حد كبير بتخفيضات الإنتاج رغم زيادة أسعار الخام.