نائبات: الرئيس السيسي يضع المرأة على أولوية اهتماماته

أكدت عضوات بمجلس النواب أن المرأة حققت في السنوات الأخيرة إنجازات لم تكن تحققها دون دعم القيادة السياسية، حيث وصل عدد المرأة في عضوية النواب 165 بنسبة 28% و8 من عشرة، وفي مجلس الشيوخ نسبة 10% وفي الحكومة 8 وزيرات بنسبة 24% من عدد الوزراء بالحكومة.وأضافت النائبات أن الدولة تعمل على دعم المرأة صحيًا بالحملات التي تطلقها للكشف الطبي عليهن واجتماعيًا بتطوير القرى والمناطق العشوائية وماليًا بتوفير فرص عمل لهن ودعم للمرأة المعيلة، وتشريعيًا بقوانين تحافظ على حقوقهن.وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به كل عام، تقديرًا لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وجاء الاحتفال بهذا اليوم بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945.واستعرض الجهاز المركزي للإحصاء أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات.فوفقا للبيانات الأولية لتقديرات السكان فى 112021 بلغ عدد السكان المصريين بالداخل (101 مليون نسمة) مثلت الإناث منهم 48،5 مليون نسمة.وبلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 14،3% من اجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل 67،4% للرجال، وبلغ معدل البطالة للإناث 17،7% مقابل 6،0% للذكور، وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 88،0% مقابل 65،0 % للذكور، وبلغت نسبة المشتركات فى التـأمينات الاجتماعية 71،4% مقابل 40،2% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات فى التأمين الصحى 69،4 % مقابل 34،0% للذكور، كما بلغت نسبة المقيدات بالتعليم العالي 48،7% مقابل 51،3% للذكور.وأكدت منال نصر، عضو مجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق على النساء عظيمات مصر وهو ما يعكس تقدير القيادة السياسية للمرأة وهو ما انعكس على حالهن من دعم للمرأة المعيلة، واطلاق حملات الكشف الطبي عليهن وتوفير فرص عمل لهن وإطلاق كذلك حملة حياة كريمة التي ستحسن من أوضاع المجتمع الريفي ككل والنساء بشكل خاص.وشددت نصر على أن اختيار 8 وزيرات في الحكومة الحالية 165 نائبة في مجلس النواب يعد إنجازا للمرأة لم تشهده مصر من قبل، مؤكدًة أن النساء في الحكومة أثبتوا أحقية المرأة بجدارة في تولي هذه المناصب، فقد وقع الاختيار على وزيرة التخطيط هالة السعيد للفوز بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى نهاية 2020.وتوقعت عضو مجلس النواب أن يزيد عدد النساء في التغيير الوزاري المرتقب وذلك نتيجة للأداء المشرف للنساء في الحكومة، وتوقعت كذلك أن يتم اختيار عدد أكبر في مختلف المناصب الإدارية، لافتة إلى أن الكتلة النسائية بمجلس النواب تتفق على صياغة تشريعات تدعم المرأة في مختلف المواقع وتمكنها من الحصول على حقها وهو لايمثل انحيازا للمرأة بقدر ماهو انحياز للمجتمع ككل.بدورها رأت إيفيلن متى، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية قدمت للنساء الكثير من الفرص في الحصول على حقهن في تولي المناصب القيادية بعد أن مكنت النساء من الدخول للبرلمان بعدد يتخطي ال 25% وكذلك الحكومة التي لم يكن يجري اختيار النساء إلا بعدد محدود للغاية لا يمثل نسبتها في المجتمع، مشددًة على أنها لم تكن لتكون نائبة إن لم تكن القيادة السياسية تدعم تولي النساء المسئولية، في ظل أن ثقافة المجتمع تغاير هذا التوجه فالغالبية ترفض انتخاب النساء أو تقبل وجودها في مناصب قيادية، إلا أنه عندما منحها الدستور والرئيس الحق في عضوية البرلمان السابق وأثبتت كفاءتها تغير تفكير الناخبين وانتخبوا نساء فردي في عدد كبير من الدوائر مثل شمال سيناء والصعيد وهو ما يعكس بداية لتغيير الثقافة العامة.وأشارت متى إلى أن هناك الكثير من المكتسبات التي حققت في مجال التشريعات لدعم المرأة مثل قانون التحرش والختان، كما يبحث البرلمان إصدار قانون الأحوال الشخصية بالشكل الذى يحقق مصلحة جميع أفراد الأسرة.