98 قتيلا و615 جريحا حصيلة انفجارات معسكر للجيش بغينيا الإستوائية

أدت أربعة انفجارات عرضية الإثنين، في معسكر للجيش وأحياء محيطة به في باتا في غينيا الاستوائية إلى سقوط 98 قتيلا و615 جريحا بحسب حصيلة جديدة موقتة أعلنها نائب الرئيس تيودور نغيما اوبيانغ مانغه.وقد أتى انفجار مخزونات من الذخائر والمتفجرات في معسكر نكوا نتوما في عاصمة البلاد الاقتصادية على كل أبنية الثكنة العسكرية تقريبا والكثير من المنازل في الأحياء السكنية المجاورة.