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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:48 م
اتفاق العلا
اتفاق العلا
محمد عمر
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أكدت مصادر مطلعة، الاثنين، أن وفدا قطريا سيزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق العلا الذي أنهى المقاطعة العربية.

وأوضحت المصادر أن الوفد القطري يسعى لترتيب زيارة مسؤولين مصريين للدوحة لتنفيذ بنود اتفاق العلا.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد سيلتقي بمسؤولي الخارجية المصرية لترتيب عمل السفارة بالدوحة، مؤكدة أن الوفد القطري يبحث الخطوات النهائية لعودة العلاقات مع مصر في المرحلة المقبلة.

واعتبرت المصادر ذاتها أن هماك توافقا مصريا ـ قطريا على عودة كاملة للعلاقات بشكل تدريجي بين البلدين.

يذكر أن مصر شاركت في قمة العلا الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية يناير الماضي، وأقرت إنهاء المقاطعة العربية لقطر شرط وقف دعمها لما يهدد امن واستقرار دول المنطقة ومنع ددعم الجماعات الإرهابية.

وعقد نهاية فبراير الماضي أول لقاء مباشر بين وفدي مصر وقطر في الكويت لبحث آليات تنفيذ اتفاق العلا لعودة العلاقات بين الجانبين.

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