«الغرف التجارية»: انفراجة فى قطاع الأدوات المدرسية مع بداية الفصل الدراسى الثانى

أكد المهندس حسام جابر، عضو شعبة الأدوات الكتابية بالغرف التجارية، أن الركود ما زال يضرب قطاع الأدوات المدرسية؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي ترتب عليها توقف الدراسة أكثر من مرة، متوقعًا حدوث تحريك في السوق مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.وشدد «جابر»، على ضرورة تفضيل المنتج المحلي على المستورد في الوقت الراهن لتحريك المياه الراكدة منذ عام تقريبًا، لافتًا إلى أن شراء المنتجات المحلية ذات الكفاءة العالية واجب وطني على المصريين.وأشار إلى أهمية دعم المصانع الوطنية، خاصة الحاصلة على علامة الجودة «بكل فخر صنع في مصر»، حتى تستمر تلك المصانع في الإنتاج والعمل بكامل طاقتها، حماية للعاملين للوفاء بالتزاماتهم.وذكر عضو شعبة الأدوات الكتابية، أن عملية التصدير أصبحت ضئيلة جدًا في ظل انتشار جائحة كورونا، التي أربكت اقتصاديات العالم أجمع وكادت أن تعصف باقتصاديات معظم الدول.