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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تصادم سيارة بعامود إنارة وانقلابها على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعى

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:20 م
تصادم سيارة بعامود
تصادم سيارة بعامود إنارة
صلاح حسنى
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شهد طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي حادث تصادم سيارة بعامود إنارة أعلى كوبري قها، مما أسفر عن انقلابها وتعطل حركة الطريق لوقت قصير وإعادتها مرة أخرى.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بانقلاب سيارة على الطريق الزراعي أعلى كوبري قها.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة أعلى كوبري قها العلوي بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، اتجاه بنها إثر تصادمها بعامود إنارة على الطريق.

وعلى الفور انتقلت قوات المرور بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالمدينة قها برئاسة المهندسة أمل فوزي رئيس المدينة، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

في وقت سابق شهد طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي أعلى كوبري قها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة نقل محملة بكمر حديد اتجاه بنها، مما أدى إلى كسر عامود كهرباء وكسر الحاحز الحديد للكوبري، وتم رفع السيارة وتجنيب الحمولة الخاصة به وفتح الطريق أمام الحركة المرورية.‏

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