الصديقية الشاذلية تحتفل بمولد السيدة زينب بحضور «جمعة» و«الأزهرى»

تحتفل الطريقة الصديقية الشاذلية التي يتزعمها الدكتور على جمعة، مساء الثلاثاء الموافق 9 مارس، بمولد السيدة زينب حفيدة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك بمقر الطريقة بمدينة السادس من أكتوبر وبحضور عدد من مريدي وعلماء الطريقة.َوأعلنت الطرق الصوفية اتخاذ كافة التدابير الصحية والأمنية الخاصة بإقامة الفعاليات والاحتفالات.ويشارك فى الاحتفالية عدد من الشخصيات الدينية العامة مثل "الدكتور أسامة الازهري، والدكتور يسري جبر الحسيني، والدكتور مجدي عاشور، والدكتور عمرو الورداني والدكتور محمد وسام"، وعدد من الشخصيات الدينية والعلمية والفكرية.وكانت الطرق الصوفية قد بدأت احتفالاتها بمولد السيدة زينب الأسبوع الماضي، حيث بدأت الفاعليات في مقرات وساحات الطرق في منطقة السيدة زينب ومقرات الطرق في المحافظات المختلفة.