القليوبية تسجل 48 إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الإثنين، 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.وسجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة على مستوى المحافظة، بعد أن سجل اليوم 11 حالة إصابة، جاء بعده في الترتيب مركز ومدينة طوخ وقليوب، والذين سجلا 7 حالات إصابة لكل منهما، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الإثنين عند 13447 حالة.فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1050 حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 849 حالة، وبنها 4159 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1346 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1387 حالة، وشبين القناطر 923 حالة، وطوخ 1745 حالة، وقليوب 941 مدينة قها 81 حالة، وكفر شكر 775 حالات إصابة".من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، إن المستشفى استقبل اليوم الأثنين 36 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ10 حالات منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.وأضافت خليفة أن المستشفى محجوز به حاليا 38 حالة منهم 16 حالة بالعناية المركزة و22 حالة أخرى بالقسم الداخلي.وأوضحت أن جميع المرضى المحتجزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج.