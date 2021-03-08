حزب الشعب الجمهوري: «أردوغان يفصل الدستور على مقاسه»

رد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، فايق أوزتراك، على تصريحات رئيس البرلمان، مصطفى شنتوب، بشأن الدستور التركي الجديد، قائلا: «أردوغان هو الرابح من التغييرات الدستورية، أما أمتنا فهي تخسر دائمًا».وأفاد أوزتراك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة المركزية بالحزب، اليوم الإثنين، حول إجراء تغييرات بالدستور وتصريحات شنتوب: «كلما قال أردوغان «تغيير دستوري» تكون أمتنا الخاسرة وأردوغان الرابح دائمًا»، متابعًا: «لطالما حاك أردوغان لباس الدستور على مقاسه».وأضاف أوزتراك أنه يجب تغيير ذهنية النظام الحاكم قبل إجراء أي تغييرات في الدستور.يُذكر أن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، أكد اليوم أن بلاده بحاجة إلى دستور مدني جديد.وقال شنتوب إن «سعي تركيا لوضع دستور جديد لم ينتهِ، فهي بحاجة إلى ذلك. إذا كان هناك عزم صادق بالبرلمان أعتقد أن تركيا ستكون قادرة على خلق دستور جديد، وأتوقع من جميع الأطراف أن يكون لديهم نهج صادق تجاه صياغته»، وفقًا لموقع «يني تشاغ» التركي.