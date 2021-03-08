رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الشربينى يتفقد الإدارة الطبية بجامعة الأزهر (صور)

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:18 م
الإدارة الطبية بجامعة
الإدارة الطبية بجامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
طباعة
تفقد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، الإدارةَ الطبية بالجامعة، حيث كان في استقباله الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتور أحمد شعبان، مدير إدارة الطب العلاجي بالإدارة الطبية.

وخلال الجولة تفقد نائب رئيس الجامعة عددًا من العيادات الطبية بالإدارة، والتي شملت عيادات: الأسنان، والباطنة، والعظام، كما تفقد الصيدلية، ومعمل التحاليل الطبية، وتفقد مخازن الإدارة؛ للاطمئنان على المخزون الإستراتيجي من الأدوية.

وفي نهاية الجولة، أشاد الدكتور محمد الشربيني، بجهود الإدارة العامة للخدمات الطبية، والمتمثلة في المتابعة المستمرة للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، إضافة لنوبتجيات العمل الدائمة في المدن الجامعية للطلاب والطالبات، كما أشاد بجهود الطواقم الطبية في مستشفى الطلبة الجامعي، والتي قامت بالتعامل السريع مع بعض الحالات الطارئة لطلاب وطالبات الجامعة.

وفي نهاية الجولة طالب الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ببذل مزيد من الجهد؛ خدمة لأبنائنا من طلاب وطالبات جامعة الأزهر.
الإدارة الطبية بجامعة الأزهر
الإدارة الطبية بجامعة الأزهر
الإدارة الطبية بجامعة الأزهر
الإدارة الطبية بجامعة الأزهر
الإدارة الطبية بجامعة الأزهر
الإدارة الطبية بجامعة الأزهر
الإدارة الطبية بجامعة الأزهر
الإدارة الطبية بجامعة الأزهر

موضوعات متعلقة

بسبب سوء النتائج.. روشتة التأهيل النفسى لمحمد صلاح

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

«جابر الخواطر».. استجابة عاجلة من الرئيس السيسي لعلاج شاب معاق بالشرقية

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

3 أحكام جديدة ضد مرتضى منصور

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ريال بيتيس يحول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز على ألافيس 3-2 بالدورى الإسبانى

إنتر ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بالفوز على أتالانتا بهدف نظيف

ويستهام يفوز على ليدز يونايتد 2-0 فى الدورى الإنجليزى

بمرتب يبدأ من 7 آلاف.. فرص عمل وزارة القوى العاملة للخريجين

أيام زمان

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

«أنفقت عليها كل أموالها».. حكاية مديحة يسري مع الأزياء

«أيام الحب والرعب».. حكايات سلوى بكر عن الحياة والكتابة

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني

بعد الإعلان عن تحويلها لمسلسل.. ماذا تعرف عن «كفاح طيبة»؟

«أتمنى التدخل».. روائي يناشد 3 وزيرات لإنقاذ زوجة نجيب سرور

«القمر وأثره على النساء» جديد دار العربي لبيرند برونر