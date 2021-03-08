الشربينى يتفقد الإدارة الطبية بجامعة الأزهر (صور)

تفقد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، الإدارةَ الطبية بالجامعة، حيث كان في استقباله الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتور أحمد شعبان، مدير إدارة الطب العلاجي بالإدارة الطبية.وخلال الجولة تفقد نائب رئيس الجامعة عددًا من العيادات الطبية بالإدارة، والتي شملت عيادات: الأسنان، والباطنة، والعظام، كما تفقد الصيدلية، ومعمل التحاليل الطبية، وتفقد مخازن الإدارة؛ للاطمئنان على المخزون الإستراتيجي من الأدوية.وفي نهاية الجولة، أشاد الدكتور محمد الشربيني، بجهود الإدارة العامة للخدمات الطبية، والمتمثلة في المتابعة المستمرة للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، إضافة لنوبتجيات العمل الدائمة في المدن الجامعية للطلاب والطالبات، كما أشاد بجهود الطواقم الطبية في مستشفى الطلبة الجامعي، والتي قامت بالتعامل السريع مع بعض الحالات الطارئة لطلاب وطالبات الجامعة.وفي نهاية الجولة طالب الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ببذل مزيد من الجهد؛ خدمة لأبنائنا من طلاب وطالبات جامعة الأزهر.