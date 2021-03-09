من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات الرومبر لربيع وصيف 2021 (صور)



بدأت فعاليات اليوم الرابع من أسبوع الموضة بميلانو، حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات من الرومبر المتربعة على عرش الموضة لموسم فصلى الربيع والصيف لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار بألوان متنوعة وخامات تناسب مختلف الأذواق والمناسبات.

تصميمات رومبر كوتور



تصميمات رومبر كوتور



تم تقديم الرومبر لارتدائه خلال مناسبات من تصميمات الكوتور من الترتر الأسود مع عقدة كبيرة من خامة الساتان تزين الخصر، وتصميم آخر من خامة التويد باللونين الأسود والأبيض للمناسبات الرسمية والسهرات الصيفية.



تصميمات رومبر مع شورت طويل

تصميمات رومبر مع شورت طويل



تم تقديم تصميمات جذابة للرومبر مع الشورت الطويل والضيق، باللون الأسود مع تفاصيل تميز كل تصميم على حدا، وتم تقديم الرومبر مع الشورت الطويل من خلال تصميم من الدانتيل الأزرق الفاتح.



تصميمات رومبر باللون الأبيض