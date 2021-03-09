«الكهرباء» تستبعد بند المنتج المحلى من مناقصة تطوير «شق الثعبان»

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن عدم وجود بند أفضلية المنتج المحلي في الممارسة الخاصة بتطوير منطقة شق الثعبان، والتى تتضمن تحويل 4 خطوط كهرباء هوائية إلى كابلات أرضية.وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الوزارة أعادت طرح الممارسة مرة أخرى، والتي كانت طُرحت للمرة الأولى منتصف فبراير الماضي، وتم تأجيلها عدة مرات بسبب الأسعار العالية التي تقدمت بها الشركات.وأشار المصدر إلى أن الممارسة تقام باشراف مباشر من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وهو من طالب بإعادة الطرح مرة أخرى، وتم فتح المظاريف اليوم الإثنين 8 مارس.