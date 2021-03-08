البيت الأبيض يشيد بشجاعة ميجان وهاري

أشاد البيت الأبيض الاثنين بشجاعة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل غداة مقابلة مدوية لهما عبر تلفزيون أمريكي.وقالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين ساكي إن "التحدث عن المعارك الشخصية بشأن مسائل الصحة العقلية ورواية قصص شخصية، يتطلبان شجاعةً".وأشارت إلى أن هاري وزوجته أصبحا حاليًا "مواطنَين عاديَين" مضيفةً "لن نعطي أي تعليقات أخرى باسم الرئيس".بعد مرور عام على تخلي الزوجين عن مسؤولياتهما في العائلة الملكية ومغادرتهما إلى كاليفورنيا، تعكس اعترافاتهما خلال مقابلة مع الإعلاميّة الأميركيّة الأشهر أوبرا وينفري، صورة قاتمة عن الملكية البريطانية التي استهدفاها باتهامات بعدم الإحساس وبالعنصرية.