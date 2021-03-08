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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وزيرة الثقافة تهنئ إسراء إبراهيم بشهادة تقدير «ISSF»

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:46 م
وزيرة الثقافة تهنئ
وزيرة الثقافة تهنئ إسراء إبراهيم
حسن أمين
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هنأت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إسراء علي إبراهيم ابنة دار الأوبرا، لحصولها على شهادة تقدير من الاتحاد الدولى للرماية بعد مشاركتها ضمن أول 4 عناصر نسائية مصرية فى تحكيم منافسات بطولة العالم للخرطوش 2021.

وأكدت الوزيرة أن إسراء إحدى النماذج المشرفة للمراة المصرية التى نجحت فى تحقيق إنجازات تضاف إلى سجلات التفوق الوطني، وتابعت أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على النجاح فى مختلف المجالات، مشيرة إلى اعتزازها بسيدات الوطن اللاتي عرفن بالكفاح والعطاء المستمر منذ أقدم العصور.

وتخرجت إسراء فى كلية التجارة جامعة عين شمس 2009، وحصلت على ماجستير فى المحاسبة المالية عام 2020، وعملت مراجع ومحاسب بدار الأوبرا لمدة 12 عامًا، وانتدبت للعمل بوزارة الثقافة منذ 3 أعوام، مارست لعبة الرماية لمدة 7 سنوات، ثم انضمت كمحكمة إلى اتحاد الرماية الدولي issf.

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