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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تحتضن المؤتمر العلمى السادس لشباب الباحثين

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:15 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تحتضن جامعة سوهاج المؤتمر العلمي السادس لشباب الباحثين، ويفتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، فعاليات المؤتمر في العاشرة من صباح الأربعاء الموافق 10 مارس الجاري بقاعة مركز المؤتمرات الدولية بالحرم الجامعي الجديد، بمشاركة عدد كبير من الباحثين من داخل وخارج مصر.

وأوضح الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يهدف إلى عدد من الأهداف منها تشجيع شباب الباحثين على المشاركة وتنمية روح التعاون بينهم، والعمل كفريق لحل قضايا المجتمع المدني، وإجراء البحوث الجماعية، تبادل الآراء والخبرات بين الباحثين بمختلف الكليات، إمكانية تكوين فرق بحثية من جميع التخصصات لتنفيذ الخطة البحثية للجامعة للمساهمة في حل المشاكل المجتمعية الراهنة.

واشارت الدكتور صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية، إلى أن المؤتمر يتناول العديد من المحاور أهمها، التحول الرقمي لتحقيق التنمية، جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها والحلول المقترحة، التكنولوجيا الحديثة في حل مشكلات البيئة بمحافظة سوهاج، الإتجاهات العلمية التطبيقية في مجال العلوم الأساسية.

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