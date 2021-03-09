«فيسبوك» و«إنستجرام» تطلقان ميزة جديدة للمستخدمين

أعلنت شركتي "فيسبوك" و"إنستجرام" عن إطلاق ميزة الموسيقى (Music) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وقالت الشركتين، في بيان لها، إنه ابتداءً من اليوم، سيتمكن المستخدمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إضافة موسيقى أو أغنية إلى صورهم وفيديوهاتهم في "الستوري" الخاص بهم باتباع هذه الخطوات السهلة:كل ما عليك فتح الكاميرا على تطبيق "فيسبوك" أو "إنستجرام"، أو تحديد صورة أو مقطع فيديو من معرض الصور الخاص بك، والضغط فوق رمز الملصق (Sticker) وإضافة ملصق الموسيقى.بعد اختيار الأغنية، ستتمكن من تحديد الجزء الذي ترغب في تسليط الضوء عليه في "الستوري" الخاص بك، وإضافة اسم الفنان وعنوان الأغنية، وإذا كانت الأغنية تتضمن كلمات متوفرة، فستظهر تلقائيًا.ثم اضغط فوق الرموز لتغيير الرسوم المتحركة (animation) ونمط النص، وحرك كلمات الأغنية وضعها في المكان الذي تريده، أو دورها أو غير حجمها كما تفعل مع الملصق العادي.ملصقات كلمات الأغنية على "الستوري" في "فيسبوك" و"إنستجرام"يمكنك البحث من مكتبة الموسيقى واختيار أفضل أغنية تناسب حالتك المزاجية. إذا كانت الأغنية تحتوي على كلمات، فستظهر تلقائيًا، ويمكنك استخدام كلمات الأغنية كنقطة مرجعية لتحديد قسم الأغنية الذي ترغب في تضمينه. اضغط على كلمات الأغنية لتغيير الرسوم المتحركة ونمط النص، وتخصيص الطريقة التي تريدها.ملصق أسئلة الموسيقى على الستوري في فيسبوك وInstagramيُمكن لأصدقائك الرد على ملصق الأسئلة بأغنية من مكتبة الموسيقى، ويمكنك بعد ذلك مشاركة الموسيقى أو الأغنية المفضلة لديك على الستوري الخاص بك. هذه الخاصية متاحة على الستوري على فيسبوك و"إنستجرام".الموسيقى والأغاني في ملفك الشخصي على "فيسبوك"يمكنك الآن إضافة موسيقى أو أغاني إلى قسم الاهتمامات -الهوايات أو تثبيت الأغنية في الجزء العلوي من ملفك الشخصي على "فيسبوك" وسيتم تشغيل الأغنية عندما يزور الأشخاص ملفك الشخصي، ويمكنهم أيضًا زيارة صفحة الفنان بالنقر فوق المقطع الصوتي.وعن هذه الميزة تقول الشركة: "دائمًا ما يلجأ مجتمعنا إلى فيسبوك وإنستجرام للاستمتاع بمشاهدة ما يقدمه الناس وللتعبير عن أنفسهم وعن آرائهم ومواهبهم، ومن جانبنا، نركز على دمج الموسيقى والأغاني في الطرق التي يتواصل فيها الأشخاص مع بعضهم ويعبّرون من خلالها عن أنفسهم؛ لهذا عملنا مع المبدعين وشركاء الموسيقى والأغاني حول العالم لمساعدة الناس على التواصل ومشاركة ما يشعرون به من خلال الموسيقى والأغاني عبر مجموعة تطبيقات فيسبوك".وتابعت: "نؤمن بأن الموسيقى هي جزء أساسي من مستقبل الترفيه على فيسبوك وإنستجرام، ويوجد الآن الكثير من الطرق التي يمكن للمستخدمين من خلالها صناعة واكتشاف المحتوى الذي يحبونه".