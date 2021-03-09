تقرير: تمرير الحزمة التحفيزية قبلة الحياة لأسعار الذهب

ذكر تقرير لأحد بيوت الخبرة في صناعة الذهب والمعادن الثمينة، أن الذهب واصل سلسلة الانخفاض التي بدأها للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجلت أسعار الذهب خلال الاسبوع الماضي أدني مستوي له منذ يونيو 2020.وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى سبب رئيسي هو ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث يرتبط الدولار بعلاقة عكسية مع أسعار الذهب، وبالتالي فإن ارتفاع الدولار ينعكس بصورة سلبية على أسعار الذهب، وقد تحقق ذلك الأمر خلال الأسبوع المنصرف مع تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستويات 92 بارتفاع 0.37% علي أساس يومي.وأكد التقرير أن الأسواق أكثر تفاؤلًا بتقدم عمليات التطعيم في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حيث اتجهت حكومات الدول إلى الإعلان عن إمكانية رفع قيود الإغلاق بصورة تدريجية في ظل نجاح برامج التطعيم لمواجهة فيروس كورونا، حيث ذكر الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع أن كل مواطن أمريكي في الولايات المتحدة سيحصل علي لقاح كورونا بحلول مايو المقبل، ووكان لتلك التطورات تأثير إيجابي علي شهية المخاطرة في بداية الأسبوع مما زاد الضغوط علي أسعار الذهب.ويرى التقرير أن البيئة الأساسية من ناحية الاقتصاد الكلي مُشجعة لأسعار الذهب مع ارتفاع مستويات الدين واستمرار الحكومات بطبع كميات متزايدة من النقد، وبالطبع ارتفاع التضخم، فضلًا عن الحدث الأهم وهو تمرير مجلس الشيوخ مشروع قانون إغاثة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار مع ضغط الديموقراطيين للموافقة علي القانون.وأكد التقرير أن الذهب أغلق على سعر 1700 دولار للأونصة بفارق 33 دولار عن سعر افتتاحه الاسبوعي، ومتماديًا في حالة الهبوط مقارنة بأعلى سعر وصل له الأسبوع الماضي 1759 دولارًا، وأقل سعر وصل له في نفس الأسبوع 1687 دولارًا.وحول الفضة، أكد التقرير أنها سايرت الذهب في الهبوط وتأثرت بقوة الدولار وقوة عوائد السندات فى بداية الأسبوع، لتهبط من بداية الأسبوع في اتجاه 26.63 دولار، ولامست أعلى مقاومة لها لهذا الأسبوع 27.06 دولار في بورصة كيوميكس نيويورك، وعادت بعدها للهبوط بنفس الأسباب المعتادة، وهي حالات جني الأرباح وضغط التداولات الإلكترونية لتستقر باقى تداولات الأسبوع تحت مستوى 25 دولارًا، وقريبة من مستوى الافتتاح، ومازالت الرهانات فى صالح المعدن الأبيض، ومستوى 29 دولارًا يمكن أن يتحقق مرة أخرى مع أى انتكاسة للعملة الخضراء، خصوصًا أنها تشهد حاليًا ارتفاعًا غير مبررًا، متوقعًا الهبوط في حين إقرار بايدن الحزمة التحفيزية.