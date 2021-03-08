ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بدمنهور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة شبرا، التابعة لدائرة مركز شرطة دمنهور.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من الاهالى، يفيد بقيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة شبرا التابعة لدائرة المركز.على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتبين قيام كلا من "سمير أح " مالك العقار، و"أحمد ف ا"، و"صالح ع ب"، و"أحمد خ م" بالتنقيب عن الآثار وتم القبض عليهم والتحفظ على المعدات الخاصة بالتنقيب.وعثرت الأجهزة الأمنية على حفرة عميقة دائرية الشكل داخل المنزل، وبمواجهتهم، اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، وحُرر محضر بالواقعة حمل رقم 1976 جُنح قسم شرطة دمنهور، وجار العرض على النيابة العامة.