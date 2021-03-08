مصطفى فهمي والد داليا مصطفى في «الحرير المخملي»

تواصل الفنانة داليا مصطفى تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل الحرير المخملي الذي تشارك في بطولته أمام مصطفى فهمي والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.وقالت داليا مصطفى، لـ"الدستور": إنها تجسد دور ابنة مصطفى فهمي ضمن الأحداث وتظهر بشخصية صحفية، لافتة إلى أنها متمردة على طريقة تفكير أهلها، معربة عن سعادتها بالمشاركة في العمل متمنية أن ينال إعجاب الجمهور."الحرير المخملي" يضم نخبة من النجوم منهم مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، طارق صبري، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، مها أبوعوف، دنيا عبدالعزيز، محمد الصاوي، يسرا المسعودي، بسمة ماهر، رضوى جودة، كريم الحسيني وآخرون.العمل من إنتاج شركة سكيرمو ميديا للإنتاج الفني، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإشراف على الكتابة السيناريست أمين جمال، ومن سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.