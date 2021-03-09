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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بالأرقام.. 3.7 مليون مستحق مستفيدون من «تكافل وكرامة»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:44 ص
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
سمر محمدين
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شهدت السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة في إطلاق البرامج الحمائية التي توفر الدعم الاجتماعي لمختلف الفئات والشرائح التي تستحق، وفق شروط محددة تضعها الحكومة، من أجل تقديم العون والمساعدة للمواطنين.

ومؤخرًا نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعات وصول الدعم من "تكافل وكرامة" لغير مستحقيه، وذلك وفقًا للإحصائيات الرسمية المعلنة وقاعدة بيانات البرنامج بوزارة التضامن الاجتماعي.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز الإحصائيات الرسمية المعلنة عن "تكافل وكرامة" منذ إطلاقه منذ بضعة سنوات ماضية.

أُطلق برنامج "تكافل وكرامة" منذ عام 2015، كأحد البرامج الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، إذ يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم المادي وحماية الأفراد من محدودي الدخل والفئات المستحقة، وذلك في إطار معايير محددة ضمن قعدة البيانات التي تطورها الحكومة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.

بلغ عدد مستفيدي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي 3 ملايين و745 ألف مستفيد، وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني.

ورفعت الحكومة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" المالية من 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021 مقارنة بـ 6.7 مليار جنيه لعامي 2014-2015.

وأعلنت وزراة التضامن الاجتماعي أن المناطق والقرى الريفية سجلت أكبر نسبة من الاستفادة من البرنامج، إذ جاء معدل المستفيدين في محافظات الوجه القبلي 58% بواقع 1.98 مليون مواطن، بإجمالي 70% من تكلفة الدعم.

ويبلغ إجمالي معدل الدعم السلعي من البرنامج 77%، ويقدر حجم السيدات المستفيدات 76% بإجمالي 2،7 مليون سيدة، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر أشخاص ذوي الإعاقة، و10% من المستفيدين من كبار السن الذي تجاوزت أعمارهم 65 سنة فأكثر.

وارتفع عدد المستفيدين من البرنامج إلى حوالي 3.6 مليون مستفيد مقارنة بـ 63.880 مستفيد خلال الفترة من 2015 إلى 2020.

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