مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى البحيرة

لقي شخص مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم، جراء ملامسته للوحة كهرباء بقرية دسونس التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب صعقا بالكهرباء بإحدي قري مركز شرطة أبو حمص، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وفاة "محمد عماد كيلاني" 18 عامًا ومقيم بقرية دسونس، إثر تعرضه للصعق بالكهرباء عقب ملامسته للوحة مفاتيح كهرباء وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي المركزي بأبو حمص تحت تصرف النيابة العامة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.