مصرع شخص إثر طلق نارى عليه فى كوم أمبو

شهدت قرية المنشية التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو، مساء اليوم الإثنين، مصرع شخص بطلق ناري، بعد أن أطلق شخص النار على توك توك وفر هاربًا من القرية.وكشف أحد أهالي القرية لـ''الدستور'' أن القتيل' لا ينتمي إلى القرية ولكنه تابع لقرية أخرى بمركز نصر النوبة، وترجع تفاصيل الحادث إلى دخول ٢ توك توك القرية وأثناء سيرهما أطلق القاتل طلقة نارية على أحدهما وفر هاربًا ولم يتمكن من رؤيته أحدًا.وتلقى مركز شرطة كوم أمبو، إخطارًا يفيد مصرع شخص أثر طلق ناري ويدعى ''حسن. ع. ا'' يبلغ من العمر 25عامًا من أحدى قرى نصر النوبة، ولكن تم إطلاق الطلقة النارية عليه أثناء استقلاله وملاحقته من توك توك آخر مكشوف ' تروسيكل''، عند مدخل قرية المنشية، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.