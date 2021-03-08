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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال» تثمن دور الحكومة فى إطلاق مبادرات تحفيز الاقتصاد

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:33 م
جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال المصريين
أسماء إبراهيم
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ثمن المهندس عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، دور القيادة السياسية فى إطلاق المبادرات والقرارات التحفيزية والتنشيطية للاقتصاد المصري، والنهوض بقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال «فتوح» في تصريحات لـ«الدستور»، إن أبرز تلك المبادرات هي مبادرة تشجيع المنتج المحلي، التي أدت إلى تحريك حركة الإنتاج بالمصانع خلال جائحة كورونا العالمية، موضحًا أن من ضمن القرارات المهمة أيضًا قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يؤدي إلى تنشيط حركة الصناعة المصرية وخفض نسبة البطالة.

و أكد عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي، بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تدشين مصانع خاصة بمستلزمات الإنتاج بدلًا من استيرادها من الخارج، فهذا سيؤدي إلى تنشيط السوق ووفرة فرص العمل.

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