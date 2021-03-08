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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

13215 إصابة بكورونا في تركيا

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:15 م
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
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أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الإثنين عن تسجيل 13215 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 2793632 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم أيضًا تسجيل 64 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الجائحة إلى 29094 حالة.
وأضاف البيان أن 8106 مرضى تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 2632030 شخصًا.
وذكر أن المختبرات الطبية أجرت اليوم 139429 تحليلًا للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار (كورونا) في تركيا إلى أكثر من 262 ,34 مليون تحليل.
وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة الصحة التركية عن أن عدد الذين تلقوا لقاح (سينوفاك بيوتيك) الصيني المضاد لفيروس (كورونا) بلغ أكثر من 10 ملايين شخص منذ انطلاق حملات التطعيم في الـ14 من يناير الماضي.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن أكثر من 58 ,7 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، في حين تم تطعيم أكثر من 45 ,2 مليون شخص الجرعة الثانية. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 59 ,1 مليون شخص تلقوا التطعيم ضد الفيروس بمدينة إسطنبول و824468 شخصًا في العاصمة أنقرة.

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