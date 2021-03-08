«الزراعة» تحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لزراعة محصول العنب
الإثنين 08/مارس/2021 - 10:22 م
عبدالناصرمحمدطباعة
حددت وزارة الزراعة عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها قبل زراعة محصول العنب وتتمثل في الآتي:
الوقت المناسب:
تتم زراعة العنب في بداية فصل الربيع، أو في أواخر الشتاء، كما أن تقليم الكروم يكون في نفس الوقت من كل عام.
بناء التعريشة:
يجب بناء تعريشة قبل الزراعة لأنها ستكون بمثابة داعمة لأغصان شجرة العنب لتنموا عليها ولكن إن كان هناك سور فيمكن لها أن تنموا عليها.
التربة:
التربة يجب أن تكون عميقة وفيها تصريف جيد للمياه، ودرجة الحموضة فيها يجب أن تكون فوق الـ7 درجات.
أشعة الشمس:
لا بد من اختيار مكان تصله الشمس بشكل مباشر.
الوقت المناسب:
تتم زراعة العنب في بداية فصل الربيع، أو في أواخر الشتاء، كما أن تقليم الكروم يكون في نفس الوقت من كل عام.
بناء التعريشة:
يجب بناء تعريشة قبل الزراعة لأنها ستكون بمثابة داعمة لأغصان شجرة العنب لتنموا عليها ولكن إن كان هناك سور فيمكن لها أن تنموا عليها.
التربة:
التربة يجب أن تكون عميقة وفيها تصريف جيد للمياه، ودرجة الحموضة فيها يجب أن تكون فوق الـ7 درجات.
أشعة الشمس:
لا بد من اختيار مكان تصله الشمس بشكل مباشر.