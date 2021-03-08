«الزراعة» تحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لزراعة محصول العنب

حددت وزارة الزراعة عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها قبل زراعة محصول العنب وتتمثل في الآتي:الوقت المناسب:تتم زراعة العنب في بداية فصل الربيع، أو في أواخر الشتاء، كما أن تقليم الكروم يكون في نفس الوقت من كل عام.‏بناء التعريشة:يجب بناء تعريشة قبل الزراعة لأنها ستكون بمثابة داعمة لأغصان شجرة العنب لتنموا عليها ولكن إن كان هناك سور فيمكن لها أن تنموا عليها.‏التربة:التربة يجب أن تكون عميقة وفيها تصريف جيد للمياه، ودرجة الحموضة فيها يجب أن تكون فوق الـ7 درجات.‏أشعة الشمس:لا بد من اختيار مكان تصله الشمس بشكل مباشر.