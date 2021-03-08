رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هجوم برلماني حاد على وزير المالية بسبب الأكاديمية الوطنية

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:26 م
وزير المالية
وزير المالية
إيمان ماهر
طباعة
شنّ نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هجومًا حادًا على الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بسبب موقفه بتأخير الاعتمادات والمخصّصات الموجّهة لمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهو ما تسبّب في تأخر إنجاز المقر، والتأثير على عمل الأكاديمية والدور الوطني والتثقيفي الذى تلعبه لصالح الشباب وما يُمكن أن تضيفه من إسهامات وطنية كبرى على صعيد التأهيل ورفع الكفاءة وتسريع وتيرة البناء والتنمية وفق خطط الدولة ومستهدفاتها الاستراتيجية.

قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك تعسفا من وزارة المالية، لصرف مخصّصات الأكاديمية الوطنية للتدريب.

أضاف مقلد، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية صدى البلد، أن الأكاديمية تعتبر الشريان الذي يدفع بدماء جديدة لمؤسسات الدولة بعد تأهيلها: «إذا حدثت معوقات مالية سنجد أنفسنا في حالة جمود وعجز عن ضخ شباب جديد».

ولفت إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية أكثر من مرة بشأن المخصصات المادية للأكاديمية، وأنه طالب الوزارة بتنفيذ القانون وصرف مخصصات الأكاديمية الوطنية للتدريب: «جزء كبير من المخصصات لم ترسل إلى الأكاديمية حتى الآن».

وحول إمكانيّة تقديم استجواب إلى البرلمان بشأن الأزمة، قال عضو التنسيقيّة: «كل شيء متاح، وأتمنى ألاّ نضطر إلى استخدام أدوات تشريعية، لهدف يسعى الجميع إلى استخدامه».

بدوره، قال النائب محمد عبد العزيز، عبر صفحته بفيسبوك:"مؤسف جدًا موقف وزير المالية من عدم صرف مستحقات الأكاديمية الوطنية للتدريب، حينما يكون لدينا صرح كبير يعمل بكل جهد على تدريب وتأهيل الشباب على أعلى مستوى عالمي فيجب على كافة المسئولين توفير كل الدعم لهذا الصرح، للأسف موقف الوزير يسير عكس منهج الرئيس تمامًا وسيكون لنا وقفة معه بكل تأكيد".

وأكد النائب طارق الخولي:"هل من المقبول أن يتأخر وزير المالية بدون مبرر عن صرف مستحقات الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، هذا الصرح الوطني العظيم أمل مصر في الحاضر والمستقبل.. موقف مخز للغاية من الوزير وبعيد عن مساعي وجهود القيادة السياسية في دعم تأهيل وتمكين الشباب".

قالت نشوى الشريف:"رسالة إلى وزير المالية تعنت حضرتك مرفوض وسنساند الكيانات الناجحة بكل ما أوتينا من قوة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب كيان محترم وأصبح مؤثرا بشكل كبير وذو ثقة في نفوس الشباب وأعطى شكلا مختلفا لفكرة تأهيل الشباب.. وسؤالي موجه لوزير المالية هل جزاء كيان ناجح أنه يتم تأخر حضرتك في صرف مستحقات الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل.. محتاجين نشجع كل كيان ناجح علشان يكمل بنفس القوة".

وهاجمت آية مدني، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الدكتور محمد معيط بتعطيل صرف مستحقات الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدة أن هذا الموقف غريب على مواقف الوزير الذي بذل جهودا كبيرة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

أضافت مدني، في بيان الإثنين أن السيسي أنشأ الأكاديمية الوطنية كأحد توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ الذي أنعقد في نوفمبر 2016 من أجل الارتقاء بقدرات ومهارات الكوادر الشبابية، موضحه أن تبعات قرار وزير المالية ستؤدي إلى غلق هذا الصرح العظيم ووقف نشاطه الزاخر بالإنجازات التاريخية.

أوضحت أنه تم بناء الأكاديمية على أحدث الطرق التكنولوجية لصناعة قيادات متكاملة، وأنه بقرار وزير المالية فإنه سيكون من الصعب استكمال عمل الأكاديمية التي نجحت نجاحا باهرا في عامين ونصف فقط تاريخ انشائها، وخير دليل على نجاح تجربة الأكاديمية هم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وناشدت عضو مجلس النواب الرئيس للتدخل لإلغاء قرار وزير المالية؛ حتى يستمر هذا الصرح في أداء مهامه في تنمية الكوادر الشبابية خاصة أن عدد المتدربين وصل إلى 9362 متدربًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة تداول فيديو لسقوط طلاب من الدور الرابع بالجامعة

وفاة لاعب كرة ابتلع لسانه أثناء مباراة بالشرقية

«جابر الخواطر».. استجابة عاجلة من الرئيس السيسي لعلاج شاب معاق بالشرقية

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

وفاة لاعب كرة ابتلع لسانه أثناء مباراة بالشرقية

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

كارت بطاقة الخدمات المتكاملة 2021| خطوات الاستعلام بالرقم القومي والرابط

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

بعد الإعلان عن تحويلها لمسلسل.. ماذا تعرف عن «كفاح طيبة»؟

«أتمنى التدخل».. روائي يناشد 3 وزيرات لإنقاذ زوجة نجيب سرور

«القمر وأثره على النساء» جديد دار العربي لبيرند برونر

خالد جلال عن «بورسعيد الوثائقي»: بانوراما حية للمدينة الباسلة