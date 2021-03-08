هجوم برلماني حاد على وزير المالية بسبب الأكاديمية الوطنية

شنّ نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هجومًا حادًا على الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بسبب موقفه بتأخير الاعتمادات والمخصّصات الموجّهة لمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهو ما تسبّب في تأخر إنجاز المقر، والتأثير على عمل الأكاديمية والدور الوطني والتثقيفي الذى تلعبه لصالح الشباب وما يُمكن أن تضيفه من إسهامات وطنية كبرى على صعيد التأهيل ورفع الكفاءة وتسريع وتيرة البناء والتنمية وفق خطط الدولة ومستهدفاتها الاستراتيجية.قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك تعسفا من وزارة المالية، لصرف مخصّصات الأكاديمية الوطنية للتدريب.أضاف مقلد، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية صدى البلد، أن الأكاديمية تعتبر الشريان الذي يدفع بدماء جديدة لمؤسسات الدولة بعد تأهيلها: «إذا حدثت معوقات مالية سنجد أنفسنا في حالة جمود وعجز عن ضخ شباب جديد».ولفت إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية أكثر من مرة بشأن المخصصات المادية للأكاديمية، وأنه طالب الوزارة بتنفيذ القانون وصرف مخصصات الأكاديمية الوطنية للتدريب: «جزء كبير من المخصصات لم ترسل إلى الأكاديمية حتى الآن».وحول إمكانيّة تقديم استجواب إلى البرلمان بشأن الأزمة، قال عضو التنسيقيّة: «كل شيء متاح، وأتمنى ألاّ نضطر إلى استخدام أدوات تشريعية، لهدف يسعى الجميع إلى استخدامه».بدوره، قال النائب محمد عبد العزيز، عبر صفحته بفيسبوك:"مؤسف جدًا موقف وزير المالية من عدم صرف مستحقات الأكاديمية الوطنية للتدريب، حينما يكون لدينا صرح كبير يعمل بكل جهد على تدريب وتأهيل الشباب على أعلى مستوى عالمي فيجب على كافة المسئولين توفير كل الدعم لهذا الصرح، للأسف موقف الوزير يسير عكس منهج الرئيس تمامًا وسيكون لنا وقفة معه بكل تأكيد".وأكد النائب طارق الخولي:"هل من المقبول أن يتأخر وزير المالية بدون مبرر عن صرف مستحقات الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، هذا الصرح الوطني العظيم أمل مصر في الحاضر والمستقبل.. موقف مخز للغاية من الوزير وبعيد عن مساعي وجهود القيادة السياسية في دعم تأهيل وتمكين الشباب".قالت نشوى الشريف:"رسالة إلى وزير المالية تعنت حضرتك مرفوض وسنساند الكيانات الناجحة بكل ما أوتينا من قوة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب كيان محترم وأصبح مؤثرا بشكل كبير وذو ثقة في نفوس الشباب وأعطى شكلا مختلفا لفكرة تأهيل الشباب.. وسؤالي موجه لوزير المالية هل جزاء كيان ناجح أنه يتم تأخر حضرتك في صرف مستحقات الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل.. محتاجين نشجع كل كيان ناجح علشان يكمل بنفس القوة".وهاجمت آية مدني، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الدكتور محمد معيط بتعطيل صرف مستحقات الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدة أن هذا الموقف غريب على مواقف الوزير الذي بذل جهودا كبيرة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.أضافت مدني، في بيان الإثنين أن السيسي أنشأ الأكاديمية الوطنية كأحد توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ الذي أنعقد في نوفمبر 2016 من أجل الارتقاء بقدرات ومهارات الكوادر الشبابية، موضحه أن تبعات قرار وزير المالية ستؤدي إلى غلق هذا الصرح العظيم ووقف نشاطه الزاخر بالإنجازات التاريخية.أوضحت أنه تم بناء الأكاديمية على أحدث الطرق التكنولوجية لصناعة قيادات متكاملة، وأنه بقرار وزير المالية فإنه سيكون من الصعب استكمال عمل الأكاديمية التي نجحت نجاحا باهرا في عامين ونصف فقط تاريخ انشائها، وخير دليل على نجاح تجربة الأكاديمية هم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وناشدت عضو مجلس النواب الرئيس للتدخل لإلغاء قرار وزير المالية؛ حتى يستمر هذا الصرح في أداء مهامه في تنمية الكوادر الشبابية خاصة أن عدد المتدربين وصل إلى 9362 متدربًا.