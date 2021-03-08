بمرتب يبدأ من 7 آلاف.. فرص عمل وزارة القوى العاملة للخريجين

تصدر بيان وزارة القوى العاملة المتعلق بشأن الوظائف الشاغرة في محافظات مصر، محركات البحث الشهيرة، من جانب المواطنين خلال هذه الساعات، فقد حددت الوزارة عدد 7390 فرصة عمل خالية داخل مصر، بالقطاع الخاص، وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة، خلال شهري فبراير الحالي ومارس الجاري، لذا يرغب الجميع في معرفة تلك الوظائف والمرتب.





من جانبها، قامت الوزارة بالتواصل مع عدد من الشركات الخاصة والمصانع والمطاعم الكبرى، ومنتديات التوظيف والمؤسسات المتنوعة داخل المجتمع، لإيجاد فرص عمل للشباب من مختلف الفئات والمؤهلات الدراسية والجامعية، حيث تمنح هذه الفرص المتاحة، مزايا تأمينية وطبية واجتماعية، وبرواتب مجزية مختلفة على حسب طبيعة العمل، فقد يصل راتب بعض الوظائف التي تم توفيرها لـ 8 آلاف جنيه.





وظائف خدمة العملاء من وزارة القوى العاملة 2021 شهر مارس

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن حاجتها لـ 400 فرصة عمل، وذلك للعمل ممثل خدمة عملاء شريطة أن يكون المواطن حاصلا على مؤهل عالي، ويجيد اللغة الفرنسية أو الألمانية، ويبدأ من 7 آلاف ويصل حتى 10 آلاف، إضافة إلى 300 ممثل خدمة عملاء استيفاء لنسبة الـ 5% لذوي الهمم، شرط أن يكون قادرا على العمل، ويجيد الحاسب الآلي.





كما أتاحت الوزارة توفير 1000 فرصة للعمل ممثل خدمة عملاء براتب من 2500 جنيه وحتى 4500 جنيه.





وظائف خالية للمهندسين من وزارة القوى العاملة 2021 شهر مارس





بينما وفرت الوزارة وظائف خالية لـ 10 مهندسين تصميم وبحوث هندسية براتب يصل لـ 7000 جنيه وحتى 9000 جنيه.

وظائف شاغرة للإداريين ومندوبي المبيعات

وفي السياق ذاته، وفرت وزارة القوى العاملة، وظائف شاغرة لـ 5 مسئول مبيعات و7 إداري، و120 فنى صيانة، و40 مندوب مبيعات، و50 سائق درجة أولى وثانية، و20 مساعد فنى مصاعد، و 5 سكرتارية ، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية ، و34 مشرف أمن في الشركات،





بينما وفرت الوزارة فرص عمل لـ 391 فرد أمن، و 30 كاشيراً، و 30 شيفاً، إضافة إلى 10 موظفين مراقب كاميرات، و5 بائع إلكترونيات، و145 بائعاً بأقسام بقالة وخضروات وفاكهة، على حسب الراتب الذي يحدده صاحب العمل، بحيث يبدأ المرتب من 1200 جنيها، وتصل حتى 7الآلاف جنيه.