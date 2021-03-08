إيبارشية هولندا تطلق سلسلة «تأملات في الصوم الكبير»

أطلقت إيبارشية هولندا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية، سلسلة عظات جديدة بعنوان "تأملات في الصوم الكبير"، بالتزامن مع ابتداءه اليوم.وناقش القمص يسى ميساك راعي كنيسة السيدة العذراء مريم أمستردام، خلال حلقة اليوم القراءات الروحية للأسبوع الأول بالصوم الكبير، والتي تقرأها الكنائس خلال قداسات الصوم.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.