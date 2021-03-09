رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أوغلو»: أردوغان يريد دستورا استبداديا للسيطرة على تركيا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:00 ص
داود أوغلو
داود أوغلو
محمد عمر
طباعة
أكد زعيم حزب المستقبل التركي رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى إلى تشكيل دستور استبدادي للسيطرة على الحكم، مشيرا إلى أن أنقرة أصبحت معزولة في منطقة شرق البحر المتوسط حيث أثرت علاقات أردوغان الشخصية على طريقة تنفيذ السياسة الخارجية.

وقال أوغلو في حوار مع صحيفة "إيكاثمريني" اليونانية، اليوم، إنه غادر حزب العدالة والتنمية الحاكم لأنها لن يسمح له بقول رأيه، مشيرا إلى أن تركيا بسبب أردوغان تبنت الآن نهجا في انتقاد أي شخص لديه رأي مخالف حتى وصل اتهامه بأنهم إرهابيون وخونة.

وأوضح داود أوغلو أن جميع الأقليات ممثلة في العضوية التأسيسية لحزبه الجديد، فهناك أفراد من الأقليات اليونانية واليهودية والأرمينية وهناك أيضا أكراد وعلويون، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية قد ترك الآن طريق السياسة الأخلاقية وأصبح هناك محسوبية ونقص في الشفافية.

وشدد رئيس الوزراء السابق على أن تركيا اليوم في صراع مع الجميع بالخارج وتنغلق على نفسها، مشيرا إلى أن أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 قاد البلاد إلى الحكم الديكتاتوري وقيادة تغيير النظام السياسي الذي يحكم تركيا للنظام الرئاسي بدلا من البرلماني ما أدى إلى تغيير جوهري في طبيعة السياسة في تركيا.

وأكد أغلو أن تركيا الآن في مفترق طرق حرج، معربا عن تشاؤمه بشأن الحوكمة السياسية في تركيا واقتصاد البلاد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

هجوم برلماني حاد على وزير المالية بسبب الأكاديمية الوطنية

تعرف على مواعيد عرض مسلسل وادى الجن

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

3 أحكام جديدة ضد مرتضى منصور

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

بمرتب يبدأ من 7 آلاف.. فرص عمل وزارة القوى العاملة للخريجين

كارت بطاقة الخدمات المتكاملة 2021| خطوات الاستعلام بالرقم القومي والرابط

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

أيام زمان

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

«أنفقت عليها كل أموالها».. حكاية مديحة يسري مع الأزياء

«أيام الحب والرعب».. حكايات سلوى بكر عن الحياة والكتابة

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني

بعد الإعلان عن تحويلها لمسلسل.. ماذا تعرف عن «كفاح طيبة»؟

«أتمنى التدخل».. روائي يناشد 3 وزيرات لإنقاذ زوجة نجيب سرور

«القمر وأثره على النساء» جديد دار العربي لبيرند برونر