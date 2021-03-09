«أوغلو»: أردوغان يريد دستورا استبداديا للسيطرة على تركيا

أكد زعيم حزب المستقبل التركي رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى إلى تشكيل دستور استبدادي للسيطرة على الحكم، مشيرا إلى أن أنقرة أصبحت معزولة في منطقة شرق البحر المتوسط حيث أثرت علاقات أردوغان الشخصية على طريقة تنفيذ السياسة الخارجية.وقال أوغلو في حوار مع صحيفة "إيكاثمريني" اليونانية، اليوم، إنه غادر حزب العدالة والتنمية الحاكم لأنها لن يسمح له بقول رأيه، مشيرا إلى أن تركيا بسبب أردوغان تبنت الآن نهجا في انتقاد أي شخص لديه رأي مخالف حتى وصل اتهامه بأنهم إرهابيون وخونة.وأوضح داود أوغلو أن جميع الأقليات ممثلة في العضوية التأسيسية لحزبه الجديد، فهناك أفراد من الأقليات اليونانية واليهودية والأرمينية وهناك أيضا أكراد وعلويون، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية قد ترك الآن طريق السياسة الأخلاقية وأصبح هناك محسوبية ونقص في الشفافية.وشدد رئيس الوزراء السابق على أن تركيا اليوم في صراع مع الجميع بالخارج وتنغلق على نفسها، مشيرا إلى أن أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 قاد البلاد إلى الحكم الديكتاتوري وقيادة تغيير النظام السياسي الذي يحكم تركيا للنظام الرئاسي بدلا من البرلماني ما أدى إلى تغيير جوهري في طبيعة السياسة في تركيا.وأكد أغلو أن تركيا الآن في مفترق طرق حرج، معربا عن تشاؤمه بشأن الحوكمة السياسية في تركيا واقتصاد البلاد.