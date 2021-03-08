تفاصيل استضافة كيما دورة تدريبة لمكافحة الفساد للعاملين

استضافت شركة كيما دورة تدريبة للعاملين حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ومحاربة الفساد بالتنسيق مع النقابة العامة للكيماويات اليوم الإثنين بمقر شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بأسوان.وقال مصدر مسؤل في شركة كيما احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكمياوية الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الندوة كانت عبارة عن دورة تدريبية حول قانون التأمينات الجديد 148 - صيانة المال العام ومحاربة الفساد، والتي نظمت برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بحضور المهندس عيد الحوت- العضو المنتدب المتفرع لشئون الإدارة. الكيميائى عماد حمدي - رئيس النقابة العامة للكيماويات.وأوضح المصدر أنه شملت الدورة التعريف بالتأمين الاجتماعي باعتباره تجميع الأخطار وإعادة توزيعها مرة أخرى وكيفية احتساب الأجر التقاعدي والأخطار بهدف التشريع إلي حماية المشتركين منها (العجز والوفاة والمرض والبطالة والإصابة) ونسب الاشتراك التي تؤدي إلي الهيئة وحصة العامل وصاحب العمل في كل منها وانتهي اليوم الأول بالإشارة إلي فلسفة التامين الاجتماعي التكافلية.و تناول المحاضرين القانون الجديد 148 أهم مواد ونصوص وأهم الاختلافات بينه وبين القانون السابق 79لسنة 75م وأهمها التغير في نسب حصص الاشتراك وحساب الأجر التقاعدي علي أساس شامل الأجر وليس الأجر الأساسي وجزء من الأجر المتغير كما كان في القانون 79.وأوضح أنه انتهت الجلسة بنقاش مفتوح وإجابات علي العديد من الأسئلة حول القانون الجديد كان أهمها سن المعاش المبكر ورفع عدد سنوات الاشتراك الفعلي وكيفية حساب الأجر التقاعدي وفقا للقانون الجديد سواء عند بلوغ سن التقاعد أو بالخروج عبر المعاش المبكر وشروطه التي حددها القانون الجديد وحول الفترة السابقة التي قضاها المشترك والتي خضع فيها للقانون 79 وكذلك الفترة التي خضع فيها المشترك للقانون 148لسنة 2019.وأكد أنه في نهاية اليوم تبادل المهندس عيد الحوت وعماد حمدي الدروع التذكارية على أمل أن تتكرر مثل هذه الزيارات مرة أخرى كما كرمت النقابة العامة للكيماويات المتميزين من المشاركين في الدورة التدريبية وأعضاء النقابات الفرعية واهداء درع النقابة العامة للكيماويات لأسرة الراحل دكتور جمال إسماعيل.