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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
خيامية المعز.. أصابع من ذهب
الإثنين 08/مارس/2021 - 09:44 م
خيامية المعز
تصوير: إسلام محمود
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