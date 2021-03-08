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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا يهنئ السيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:23 م
الدكتور محمود زكى
الدكتور محمود زكى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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هنأ الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، المرأة العاملة خاصة العاملات الطالبات بجامعة طنطا، مؤكدًا أن المرأة هي نصف المجتمع.

وأصدر مكتب رئيس الجامعة بيانًا جاء فيه: "خالص التهاني وأصدق الأمنيات لجميع سيدات جامعة طنطا من ‏أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري وطالبات الجامعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، راجيًا المولى العلي القدير أن يمن عليهن وعلى ذويهن بموفور الصحة والعافية، وأن يكلل أعمالهن بمزيد من التألق والعطاء".

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