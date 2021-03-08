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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

السفير البابوي بمصر يضع حجر الأساس لكنيسة أم المخلص الكاثوليكية

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:51 م
المطران نيقولاس هنري
المطران نيقولاس هنري
تريزة شنودة
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يواصل السفير الباباوي بمصر، المطران نيقولاس هنري، زيارته لإيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، حيث زار بعض كنائس الإيبارشية، بمصاحبة صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك.

ومن ضمن الزيارات التي قام بها السفير البابوي بمصر كنيسة السيدة العذراء أم المخلص بقرية الفقاعي، وتم وضع حجر الأساس لتجديد الكنيسة، كما تفقدا أيضًا كنيسة القديسين بطرس وبولس بعزبة فانوس، وكنيسة مار جرجس بعزبة طنطاوي، حيث كان في استقبالهما الآباء الكهنة، رعاة الكنائس المذكورة.

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر للصوم الكبير، والذي يبدأ يوم 15 مارس الجاري، وينقطع به الأقباط الكاثوليك عن الأكل يوميًا مع إقامة قداسات يومية.

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