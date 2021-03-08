مايا مرسي تشكر الرئيس السيسي لدعمه المرأة

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصداره توجيهات للمستشار عمر مروان وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.وعبَّرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، قائلة: "هذا أجمل خبر فى اليوم العالمى للمرأة"، وتابعت: "توجيهات الرئيس اليوم تعد كسرًا للحاجز الزجاجي للمرأة المصرية في مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، ومكتسبًا جديدًا يضاف إلى العديد من مكتسبات المرأة المصرية التى تحققت لها في عهدها الذهبى فى ظل وجود إرادة سياسية دائمًا وأبدًا منصفة للمرأة المصرية".