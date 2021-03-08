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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النقد الدولي: السودان حقق تقدم ملموس في تنفيذ إصلاحات

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:32 م
النقد الدولي
النقد الدولي
وكالات
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قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الإثنين إن المديرة التنفيذية للصندوق وافقت على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يراقبه خبراء الصندوق،‭ ‬والذي يدعم برنامجا وضعته الحكومة، لإصلاحات تهدف لاستقرار الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص وتقوية الحوكمة.

وأضاف البيان "السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي لإعفاء للديون في نهاية المطاف".

وكان صندوق النقد الدولي، قد وافق على صرف مبلغ 23،8 مليون دولار أمريكي، لصالح موريتانيا، في إطار برنامج تمويل ممتد من 2017 وحتى 2021، يحمل اسم التسهيل الائتماني.

وهذه الدفعة تأتي لمساعدة موريتانيا على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة المرونة مع الصدمات.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على طلب من السلطات الموريتانية، بالإعفاء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو 2020 على صافي الأصول المحلية للبنك المركزي.

وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السادسة من دفعات التسهيل الائتماني مع موريتانيا ما يسمح بصرف 16٫56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 12٫9% من الحصة، حوالي 23٫8 مليون دولار أمريكي.

وكان المجلس، وافق خلال العام الماضي، على صرف 95٫68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 74٫3 في المائة من الحصة، في إطار مرفق الائتمان السريع (RCF)، والذي وفر مساحة لزيادة الإنفاق على الخدمات الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية.

وبلغ إجمالي الأصول 132٫48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (102٫9% من الحصة) في عام 2020.

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