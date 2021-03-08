ولى العهد السعودى يبحث مع نظيره البحرينى القضايا العربية والخليجية

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الإثنين، نظيره البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لدى وصوله العاصمة الرياض.

وعقد الجانبان اجتماعا استعرضا خلاله العلاقات الوثيقة بين البلدين ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تطرق الاجتماع السعودي البحريني إلى عدد من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.