«التعليم»: تعديل جدول امتحانات أبريل للصفين الأول الإعدادي والرابع الابتدائي

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعديل موعد اختبارات شهر أبريل للصفين الأول الإعدادي والرابع الابتدائي من يوم 25 أبريل إلى يوم 28 أبريل؛ لأنه يوافق عيد السعف للأخوة الأقباط.وأكدت الوزارة، أن التعديل لم يحدث بسبب عيد تحرير سيناء الموافق ٢٥ أبريل، لأنه طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2862020، يتم استبدال العطلات الرسمية والأعياد القومية ليوم آخر في أول أو نهاية الأسبوع.