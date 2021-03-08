الأنبا باخوم يلتقي كهنة الإيبارشية البطريركية بمدرسة «الكلمة»

التقى مساء اليوم صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، بآباء كهنة الإيبارشية في لقائهم فيما يخص مدرسة الكلمة بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.يذكر أن مدرسة الكلمة هي تجمع للآباء يتم فيه قراءة إنجيل الأحد والتأملات الخاصة به، وتبادل الخبرات حوله، وتعد هذه المدرسة هي إحدى فاعليات سنة كلمة الله.وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر للصوم الكبير، والذي يبدأ يوم 15 مارس الجاري، وينقطع به الأقباط الكاثوليك عن الأكل يوميًا مع إقامة قداسات يومية.