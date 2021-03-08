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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بمدينة بدر

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:53 م
المتهمين
المتهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، بحجز المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بمدينة بدر، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

وكشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين عامل باليومية وكان يتردد على المنطقة محل الواقعة، واستعان بشخصين مسجلين في قضايا سرقة لسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب وتمكنوا من سرقة مصوغات بقيمة ٣٨ ألف جنيه.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من يفيد بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة ٣٨ ألف جنيه من داخل شقته بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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