حجز المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بمدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، بحجز المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بمدينة بدر، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.وكشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين عامل باليومية وكان يتردد على المنطقة محل الواقعة، واستعان بشخصين مسجلين في قضايا سرقة لسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب وتمكنوا من سرقة مصوغات بقيمة ٣٨ ألف جنيه.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من يفيد بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة ٣٨ ألف جنيه من داخل شقته بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.