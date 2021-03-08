خالد جلال عن «بورسعيد الوثائقي»: بانوراما حية للمدينة الباسلة

قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي: إن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وجهت باستمرار المعرض الوثائقي لبورسعيد، الذي نظمه القطاع ضمن فعاليات بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية بالمركز الثقافي بمدينة بورسعيد من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من شعب بورسعيد بمشاهدته، وتعريف الشباب بتاريخ وعظمة المدينة الباسلة.أضاف «جلال» أن المعرض يعد بانوراما حية لأحداث مهمة فى تاريخ المدينة الباسلة، ويضم ثلاثين لوحة تستعرض تاريخ بورسعيد بدءًا من صورة لمحمد سعيد باشا والي مصر، الذي أطلق اسمه على المدينة الباسلة، مرورًا بالصحافة التي استعرضت قرار الرئيس جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس، إلى جانب صور من المقاومة الشعبية أثناء العدوان الثلاثي، وصور توثق ضرب الإذاعة المصرية أثناء العدوان الثلاثي، بالإضافة إلى صور نادرة لبورسعيد قديمًا.افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المعرض مساء الخميس الماضى، بحضور فايزة أبوالنجا واللواء الدكتور سمير فرج ولفيف من القيادات الشعبية ببورسعيد، وأعد الوثائق المؤرخ أحمد كمالي رئيس تحرير مجلة "أيام مصرية".