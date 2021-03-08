الأنبا ديمتريوس يناقش «مذكرات البابا كيرلس» باجتماعه الأسبوعي

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اجتماعه العام الأسبوعي اليوم بالكنيسة المرقسية "مقر المطرانية".وناقش نيافته خلال الاجتماع "المذكرات الخاصة للبابا كيرلس السادس"، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسون لرحيله، والعيد الثامن لتذكار الاعتراف به قديسًا.تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدًا الثلاثاء الموافق 9 مارس، بالعيد الثامن لاعتراف المجمع المقدس بالكنيسة بقداسة البابا كيرلس السادس.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الصوم الكبير، والذي يستمر على مدار 55 يومًا تنتهي بيوم سبت النور، ويصوم به الأقباط انقطاعي يوميًا حتى غروب الشمس.