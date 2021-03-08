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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: وصول أول دفعة من اللقاحات المضادة لكورونا غدًا

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:46 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الإثنين عن تسلم أول شحنة من لقاحات سبوتنيك الروسية المضادة لفيروس كورونا يوم غد الثلاثاء.

وأفادت الرئاسة في بيان لها أنه سيجري تسلم دفعة أولى تضم 30 ألف جرعة من اللقاح صالحة لـ15 ألف شخص، وستعقبها خلال الأسابيع القادمة دفعة ثانية تقدر بـ500 ألف جرعة صالحة لـ250 ألف شخص.

وأوضحت أن توزيع اللقاحات سيتم وفق الأولويات التي ستضبطها اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

وظل تأخر وصول اللقاحات من بين المواضيع الخلافية في تونس لا سيما مع التفشي السريع للفيروس خلال الموجة الثانية للوباء قبل أن تتباطأ أعداد الوفيات والإصابات منذ منتصف فبراير الماضي.

وأعلن وزير الصحة فوزي مهدي في وقت سابق اليوم الإثنين عن بدء حملات التطعيم خلال أيام، وأن الهدف هو الوصول إلى تلقيح ما نسبته 50 بالمائة من عدد السكان.

وستحصل تونس على لقاحات مجانية ضمن مبادرة "كوفاكس" لائتلاف دولي تقوده منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى شحنات بمليوني جرعة من لقاحات فايزر الأمريكي.

وأنهت تونس اليوم الإثنين العمل بتدابير الحجر الصحي الإجباري المعلنة منذ اكتوبر الماضي، ومن بينها التقليص من حظر التجوال الليلي، كما خففت من بعض القيود عن الأنشطة الاقتصادية في ظل استقرار الوضع الوبائي.

وتسبب الوباء في وفاة 8201 شخص منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد قبل نحو عام فيما تم اكتشاف 237 ألف و704 إصابة شُفي من بينهم 202 ألف و399 بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة.

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