تفاصيل خضوع الموسيقار حلمى بكر لعملية جراحية دقيقة

خرج الموسيقار حلمي بكر منذ ساعات، من أحد المستشفيات الخاصة بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.وكشف مصدر، لـ«الدستور»، أن بكر عانى في الأيام الأخيرة من بعض المشاكل في عينيه، لينصحه الطبيب بضرورة إجراء عملية جراحية في أقرب وقت لوجود مياه على العين، محذرًا من مشاكل صحية في الإبصار حال التأخر في إجراء العملية.قال المصدر إن الموسيقار الكبير يمكث، حاليًا في منزله بعيدًا عن أي إضاءة؛ حتى يتعافى سريعًا وبشكل كامل بعد إجراء العملية.