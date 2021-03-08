غدًا.. «حماية النساء من العنف» في ندوة بمكتبة مصر الجديدة

تقيم مكتبة مصر الجديدة العامة، بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة ندوة تحت عنوان "حماية النساء من العنف"، وذلك في السابعة من مساء غدٍ، وتقدم الندوة الكاتبة لمياء لطفي، فى إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة.ولمياء لطفي باحثة ومدربة في مجال حقوق المرأة، عضو بمؤسسة المرأة الجديدة، ممثل للمؤسسة في التحالف الإقليمي مساواة دون تحفظ، ولها العديد من الكتابات والدراسات المنشورة في مجال حقوق المرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة.