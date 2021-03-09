خرجت من بيت زوجها المتوفى أثناء العدة.. «الإفتاء» توضح الحكم

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، أسئلة متكررة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، حول مسألة خروج المعتدة لوفاة زوجها من بيت الزوجية.وأوضحت "الإفتاء" أن المرأة المعتدة مِن وفاةٍ زوجها يجب عليها شرعًا البقاء في منزل الزوجية، وترك الزينة والتطيب.وأفادت بأنه يجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، وكذلك الخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الحداد في ذات المدينة، ونحو ذلك، مع وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة، ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل، ولا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، كعدم الأمن والخشية على نفسها.