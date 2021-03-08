سكرتير عام مساعد قنا تترأس لجنة اختيار الأم المثالية

ترأست المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، لجنة اختيار الأم المثالية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وذلك بحضور الدكتورة هدى السعدى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بقنا وحنان صابر مدير وحدة تكافؤ الفرص وممثلى الإدارات المعنية بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى.أوضحت السكرتير العام المساعد انه تقدم للمسابقة ١٤ أما من الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية للمدن، وتم استبعاد ٤ منهن لعدم استيفائهن للأوراق المطلوبة وتم تقييم ١٠ أمهات سيتم اختيار ٢ منهن، مؤكدةً أن اللجنة إلتزمت بجميع الضوابط والشروط فى عملية الإختيار طبقا لقصص كفاح كل متقدمة والأولويات والمصاعب التى تحملتها لإيجاد التوازن بين مسئوليات العمل، والحفاظ على تماسك أسرتها ورعاية وتربية أبنائها كنموذج أسرة يحتذى بها.وأضافت أنه من المقرر تكريم الأمهات الفائزات خلال إحتفالات المحافظة بعيد الأم، وذلك بهدف تعظيم دور الأم العاملة وإبراز دورها على مستوى العمل إلى جانب دورها الإجتماعى فى تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة سليمة.