مستفيدو خدمات الكهرباء فى قرى «حياة كريمة»: «وداعًا لزمن انقطاع التيار»

قنا.. السمطا: 500 عمود إنارة جديد.. وتركيب 10 محولات وأكشاك

أسيوط.. الشنابلة: «كنا بنسمع الأذان بالعافية بسبب الشبكة الضعيفة».

الكابلات: استخدمنا «لمبات الجاز» لسنوات جراء عدم انتظام الخدمة

الطوابية: أصبحنا نمشى فى شوارع جانبية كنا نخشاها بسبب الظلام

عانى معظم القرى من انقطاع التيار الكهربائى لأوقات طويلة على مدار اليوم خلال السنوات الماضية، بسبب تهالك شبكات الكهرباء، الأمر الذى جعل تأهيل وتطوير هذه الشبكات أولوية قصوى بالنسبة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».وتتضمن المبادرة الرئاسية مشروعًا لإحلال وتجديد مرفق الكهرباء، فى نحو ٨ آلاف قرية تابعة لـ١٥٠ مركزًا على مستوى الجمهورية، وسيتم الانتهاء منه خلال ٦ أعوام بتكلفة قد تصل إلى ٦٦ مليار جنيه.وتشمل المرحلة الأولى ٥١ مركزًا بتكلفة تصل إلى ٢٤ مليار جنيه، وتتضمن توفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية، من أجل مواجهة أى انقطاعات مفاجئة، وكذلك زيادة الجهد الكهربائى لضمان تشغيل كل الأجهزة المنزلية، واستبدال الأعمدة المتهالكة والمحولات المعلقة بأكشاك.فى السطور التالية، تتحدث «الدستور» مع مستفيدين من هذا المشروع، لمعرفة ما كانوا يعانون منه، وما وفرته مبادرة «حياة كريمة» لهم فى ملف الكهرباء.أشاد أهالى قرية «السمطا بحرى» التابعة لمركز دشنا فى محافظة قنا بمجهودات مبادرة «حياة كريمة» فى مجال الكهرباء، التى شملت تغيير وتجديد عدد كبير من المحولات وأسلاك التوصيل وأعمدة الإنارة، وأنقذتهم من معاناة تعرضوا لها بسبب الإهمال فى هذا القطاع الحيوى.وقال محمد عبدالحميد: إنه تم إحلال وتجديد محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالكامل، الأمر الذى عالج مشكلة انقطاع التيار التى كانت تحدث بشكل يومى، وفى أحيان كثيرة على مدار أيام، كانت تتسبب فى حرق الأجهزة الكهربائية، نتيجة الشدة التى كان يعود بها التيار، وتعرضهم لخسائر عديدة.وشرح تفاصيل أعمال التطوير التى شملت المحولات الكهربائية والأسلاك والأكشاك، قائلًا إنه تم نصب ٥٠٠ عمود إنارة جديد فى شوارع وطرق القرية، مع تطوير القديمة، ووضع ٤ محولات و٦ أكشاك كهربائية لخدمة القرية وتوابعها.وعبر عن سعادته بالتخلص من هذه المشكلة التى كانت تثير غضب الأهالى خلال السنوات الماضية، وهى العيش دون كهرباء ساعات طويلة من اليوم، موجهًا شكره لجميع من شاركوا فى تنفيذ المبادرة، والعاملين الذين وفروا كل أوقاتهم لحل الأزمة.وقال محمد صلاح: إن قرى محافظة قنا كانت تعانى من انقطاع متواصل للتيار الكهربائى بشكل شبه يومى، بمعدل من ساعتين إلى ٥ ساعات متواصلة، وكانت المعاناة الأكبر فى انقطاعه عندما يحدث فى المساء.وأضاف: «الأهالى كانوا يتواصلون مع الخط الساخن لمنظومة شكاوى الكهرباء، لكن الفنى كان يأتى فى الصباح فقط، لذا كنا نقضى الليل بأكمله دون كهرباء، لأن قلة عدد الفنيين العاملين فى قطاع الكهرباء أحد أبرز المشكلات التى كانت تعانى منها القرى أيضًا».وواصل: «كثير من الأهالى كانوا يعانون من تلف الأجهزة الكهربائية بسبب عودة التيار بشدة، ما يسبب حرقها، ولم يكونوا يحصلون على أى تعويضات نظير ذلك، وهى خسارة كبيرة للأهالى الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة من الأساس».وقال: إنه بعد أزمة جائحة «كورونا» ولجوء كثير من الموظفين للعمل من المنزل تحقيقًا للتباعد الاجتماعى، شعر الجميع بفداحة الأزمة، حيث كان التيار ينقطع أغلب ساعات اليوم، ما يعرقل أعمالهم.ووصف دور مبادرة «حياة كريمة» فى تغيير شكل الحياة داخل القرى وتطوير الخدمات بها بـ«العظيم»، بعدما شملت إعادة رصف الطرق وبناء المنازل، وصولًا إلى إنارة الشوارع وحل مشكلة الكهرباء، مضيفًا: «الدور الكبير للعاملين فى المشروع كان مشرفًا، ونتمنى المبادرة تلف مصر كلها».وكشف ياسر حمودة عن أنه كان قد يأس من حدوث أى تطوير فى القرية، وانتقل إلى مكان آخر، لكنه عاد مرة أخرى بعدما علم بأعمال التطوير التى تتم والنجاح فى إصلاح المشكلات المتفاقمة منذ سنوات.وأشار إلى أن قريته تم إدراجها ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، لافتًا إلى المعاناة التى تعرض لها جميع قرى الصعيد قبل تنفيذ المبادرة، من حيث الإهمال ونقص الخدمات التى يحتاجونها فى أساسيات الحياة، مثل المياه النظيفة والكهرباء، وأضاف: «منذ يومين تعرضت القرية لحريق بسبب المحولات الكهربائية المتهالكة، واستطعنا السيطرة عليه باستخدام التراب لإطفاء النيران، وهذه أزمة تحدث من وقت لآخر بسبب تلامس الأسلاك المتهالكة وغير المغطاة فى الشوارع».وتابع: «القرية كانت تتحول لمكان موحش مع دخول الليل، فتنقطع سبل العيش ولا يخرج أحد من منزله نتيجة انقطاع الكهرباء على الطرق الرئيسية، مع احتمالية تعرض البعض لعمليات السطو أو السرقة، لكن هذا تغير مع مبادرة (حياة كريمة)».قال عبدالعزيز السيد، أحد قاطنى قرية «الشنابلة» التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، إن أهالى القرية عانوا كثيرًا من أزمة انقطاع الكهرباء وتردى مستوى الخدمة، حتى إدراجها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الصعيد.وأضاف: «كنا بنسمع صوت الأذان بالعافية عشان الكهربا قاطعة طول الوقت، وكنا عايشين مأساة بمعنى الكلمة، لكن بعد المبادرة نسينا كل ده، بعدما شهدت القرية تقوية محولات الكهرباء الضعيفة، التى كانت تتسبب دومًا فى انقطاع التيار، بالإضافة إلى إنارتها بشكل كامل».وأشار إلى أن جميع أعمال الصيانة والتطوير تمت بسرعة بالغة، وشارك بها أكثر من ٥٠ عاملًا من أبناء القرية، ما ساعد على إتمام مشروعات التطوير فى ٤ قرى بالمركز، ومن المقرر أن يبدأ العمل فى باقى القرى خلال الأسبوع المقبل.وشدد على أن «حياة كريمة» أسهمت فى حل المشكلات الكبرى داخل القرى الصغيرة فى الصعيد، التى عانت من افتقارها للماء أو الكهرباء وغيرهما من الخدمات والبنية الأساسية، موجهًا الشكر لجميع القائمين على المشروع، ومعربًا عن أمله فى أن تشمل المبادرة كل القرى بكل المحافظات، حتى ينعم جميع المواطنين بالحياة الكريمة.أعرب عماد يسرى، أحد قاطنى قرية «عرب الكابلات» التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، عن سعادته بما شهدته القرية من تطوير، وانتظام وصول الكهرباء إلى المنازل، بعدما عانت سنوات طويلة من عدم انتظام الخدمة.وقال «يسرى»: «رغم أن قريتنا اسمها (الكابلات)، لكن كنا عايشين طول الوقت فى الضلمة، وما فيش يوم يعدى من غير ما نعانى من مشكلة مع الكهرباء، لأنها ما كانتش بتوصل طول اليوم، وغالبًا كانت بتقطع بسبب مشاكل فى التوصيلات والكابلات والأحمال، وكنا غالبًا بنضطر لتقليل الإضاءة عشان نخفف الضغط والأحمال».وأضاف: «الكهرباء كانت موجودة فى بعض المناطق وبس، لكن حتى فى المناطق دى ما كانتش شغالة معظم اليوم، يعنى بالكتير بتشتغل ٦ ساعات، وبعدها كنا عايشين على لمبات الجاز عشان تونسنا فى الضلمة، وبمجرد ما تقطع الكهربا القرية بتتحول لبلد أشباح، لأن مافيش كمان أى إضاءة فى الشوارع».وواصل: «الوضع كان زينا فى كل القرى المجاورة، وعشنا سنين طويلة على الشموع ولمبات الجاز، واستخدام الكشافات فى الأحوال الضرورية، لحد ما جت المبادرة وبدأت مشروع توصيل الكهربا ونوروا الشوارع».وشدد على أن مبادرة «حياة كريمة» أسهمت بدور كبير فى حل مشكلة الكهرباء داخل «عرب الكابلات»، بعدما رصدت فرق المبادرة ما تعانيه القرية والقرى المجاورة من هذه المشكلة، وعملت على حلها بشكل سريع حتى انتهت تمامًا.استقر متوسط سعر الدولار الأمريكى فى البنوك العاملة بالسوق المصرية، خلال تعاملات أمس، عند مستوى ١٥.٦٣ جنيه للشراء و١٥.٧٣ جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزى المصرى، وسط توقعات بتأثير إيجابى على أداء الجنيه المصرى فى الفترة المقبلة.وسجل سعر صرف الدولار الأمريكى أقل سعر فى بنك الاستثمار العربى، عند ١٥.٦١ جنيه للشراء و١٥.٧١ جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى ١٥.٦٣ جنيه للشراء و١٥.٧٣ جنيه للبيع، وبنك مصر ١٥.٦٤ جنيه للشراء و١٥.٧٤ جنيه للبيع.وفى بنوك القطاع الخاص، سجل سعر صرف الدولار الأمريكى ١٥.٦٥ جنيه للشراء و١٥.٧٥ جنيه للبيع فى البنك التجارى الدولى- مصر، وبنفس السعر تم تداوله فى بنوك: بلوم مصر، والمصرف العربى الدولى، وقطر الوطنى، وكريدى اجريكول مصر، وبنك البركة الإسلامى، فيما سجل فى مصرف أبوظبى الإسلامى ١٥.٦٦ جنيه للشراء و١٥.٧٥ جنيه للبيع.وعلى صعيد بقية العملات، سجل سعر العملة الأوروبية «اليورو» سعر ١٨.٥٨ جنيه للشراء و١٨.٧٨ جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى ٢١.٥٨ جنيه للشراء و٢١.٨٢ جنيه للبيع. وعربيًا سجل سعر الريال السعودى ٤.١٣ جنيه للشراء و٤.١٩ جنيه للبيع، والدينار الكويتى ٤٨.٨ جنيه للشراء و٥٢.٠٥ جنيه للبيع، والدرهم الإماراتى ٤.٢٣ جنيه للشراء و٤.٢٨ جنيه للبيع.وقال مصرفيون إن إعلان البنك المركزى عن ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى بأكثر من ١٠٠ مليون دولار، خلال شهر فبراير الماضى، ليسجل ٤٠.٢٠٠ مليار دولار- سيعزز من أداء الجنيه خلال الفترة المقبلة، كما أن نجاح «المركزى» فى إدارة ملف السياسات النقدية رغم تداعيات «كورونا» يُزيد الثقة فى الاقتصاد والعملة المحلية.«فوجئنا بمجموعة من الشباب والمسئولين يطرقون أبوابنا ويسألوننا عن أحوالنا، وأخبرونا بأنهم فى زيارة ميدانية للقرية، ولم نتوقع منهم حل مشكلاتنا بهذه السرعة».. بهذه الكلمات بدأت نسمة الطوخى، من أبناء قرية «الطوابية» التابعة لمركز الفتح فى أسيوط، حديثها لـ«الدستور» عن استقبال أهل القرية فرق مبادرة «حياة كريمة».وقالت «نسمة»: «تحدثنا مع فريق المبادرة عن حاجتنا الشديدة للكهرباء، التى كدنا ننساها نتيجة انقطاع الخدمة طيلة الوقت عن المنازل، وحتى عن مسجد القرية، وقلت فى نفسى إن شيئًا لن يحدث، لأن توصيل الكهرباء مكلف، وبالتأكيد سنضطر للانتظار لسنوات حتى نحصل على الخدمة فى منزلنا».وأضافت أنها فوجئت بوصول فرق العمل والمعدات إلى القرية بعد ١٠ أيام فقط من الزيارة الميدانية، ثم بدأ العمل بعدها بأيام قليلة، عبر توصيل الكهرباء للقرية والمدرسة والشوارع.وتابعت: «سعادتى لا توصف عندما رأيت المسجد مضاءً لأول مرة منذ سنوات طويلة، كما أن المبادرة أنارت الشوارع الجانبية التى كنا نخشى السير فيها، وشعرنا بأن كل مشكلاتنا انتهت بعد الزيارة الميدانية التى كانت وش السعد على القرية كلها».وأشارت إلى أنه «لسنوات لم نكن نتصور أن أكبر مشكلاتنا يمكن حلها بهذه السرعة، خاصة أن تكلفة تنفيذ مشروعات الكهرباء كبيرة فى قرية واحدة، فما بالنا بجميع قرى المنطقة».واختتمت بقولها: «نحن نعيش أسعد اللحظات بسبب هذه المبادرة العظيمة، ويكفى أنها ستعيد النور إلى جميع القرى المصرية».