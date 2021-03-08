خبير اقتصادى: الحكومة حريصة على تحقيق التنمية فى الصعيد

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هناك خطوات جادة من قبل الحكومة لتحقيق أهداف التنمية في محافظات وقرى الصعيد، من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين إلى الأفضل، والعمل على تقليل معدلات البطالة والفقر.وأضاف «الإدريسي» في تصريحات لـ«الدستور»، أن الحكومة حريصة على تحقيق التنمية على أكمل وجه، بالرغم من التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، والتي أثرت على اقتصاديات العالم أجمع.وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن من نتائج ثمار تطوير القرى بالصعيد، تقديم فرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص للاستثمار هناك، مما يخلق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، واستغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل.