سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 9-3-2021 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 9-3-2021 عالمياُ، سجل سعر صرف الدينار الامريكي أمام الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 3.30 دولارًا أمريكًا، كما بلغ سعر الدينار بمقابل الجنيه الإسترليني 2.38 جنيه إسترليني، أما حقق سعر الدينار أمام العملة الأوروبية "اليورو" عند مستوى 2.78 يورو.



وعلى المستوى المحلي، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم، تراجع في قطاع ملحوظ من البنوك المحلية أمام الجنيه المصري كالبنك التجاري الدولي والذي سجل سعر صرف عملة الدينار الكويتي عند مستوى 52.09 جنيه وللبيع 48.86، بالمقابل باستقرار الدينار في بنك كريدي أجريكول ليسجل 52.11 جنيه وللبيع 47.68.



وفي التقرير التالي نستعرض لكم فى سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



شهدت المؤشرات الصباحية للبنك الأهلي المصري، ارتفاع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم، لتسجل عند مستوى 52.02 للشراء وللبيع 48.84، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.09 جنيه وللبيع 51.67، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.23 جنيه وللبيع 48.65، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفع الدينار أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 52.19 جنيه وللبيع 48.60. عالمياُ، سجل سعر صرف الدينار الامريكي أمام الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 3.30 دولارًا أمريكًا، كما بلغ سعر الدينار بمقابل الجنيه الإسترليني 2.38 جنيه إسترليني، أما حقق سعر الدينار أمام العملة الأوروبية "اليورو" عند مستوى 2.78 يورو.وعلى المستوى المحلي، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم، تراجع في قطاع ملحوظ من البنوك المحلية أمام الجنيه المصري كالبنك التجاري الدولي والذي سجل سعر صرف عملة الدينار الكويتي عند مستوى 52.09 جنيه وللبيع 48.86، بالمقابل باستقرار الدينار في بنك كريدي أجريكول ليسجل 52.11 جنيه وللبيع 47.68.وفي التقرير التالي نستعرض لكم فى سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.شهدت المؤشرات الصباحية للبنك الأهلي المصري، ارتفاع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم، لتسجل عند مستوى 52.02 للشراء وللبيع 48.84، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.09 جنيه وللبيع 51.67، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.23 جنيه وللبيع 48.65، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفع الدينار أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 52.19 جنيه وللبيع 48.60.

تفاصيل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري فى البنوك وكما حقق سعر صرف العملة الكويتة اليوم، تراجعًا أمام نظيرها المصري لتسجل في البنك الأهلي الكويتي للشراء 52.09 جنيه وللبيع 84.01، وفي وبنك وفا التجاري سجل للشراء 52.09 جنيه وللبيع 51.67، كما انخفض سعر الدينار اليوم في بنك الامارات دبي الوطني لتسجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 47.24، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.84 جنيه وللبيع 48.32.



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كما أظهرت مؤشرات الشاشات استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 52.11 جنيهن وللبيع 4.68، وفي بنك مصر سجل للشراء 52.02 جنيه وللبيع 48.84، وفي بنك عودة فسجل الدينار الكويتي للشراء 52.09 جنيه وللبيع 48.27، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 52.15 جنيه وللبيع 48.21، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 52.09 جنيه وللبيع 47.42.

