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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة: مشروع تبطين الترع يقضي على معاناة الفلاحين

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:59 م
تبطين الترع
تبطين الترع
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
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قال نور هاشم، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع يحافظ على مياه الري في وقت يعاني فيه العالم من أزمة في نقص المياه.

أضاف هاشم، في تصريحات الإثنين، أن ذلك المشروع القومي إضافة جديدة لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أنه سيقضي على المعاناة التي يواجهها الفلاحون بسبب عدم وصول المياه إلى نهايات الترع، حيث سيضمن سرعة تدفق المياه بإنسيابية لري الأراضي التي عانت لسنوات طوال.

تابع: أن وصول المياه في مواعيدها لري الأراضي سيساعد المزارعين في رى أراضيهم بالكميات اللازمة للمحاصيل في مختلف الأوقات، وتحقيق إنتاج أكبر من المحاصيل وهو ما ينعكس علي زيادة الصادرات الزراعية.

أشار إلى أن مشروع تبطين الترع سيساعد في تقليل نسبة البخر من المياه، بسبب عدم ركودها بالترع، وبالتالي يحفاظ على كميات المياه بشكل عام، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها في الزراعة دون إهدار للمياه،

وأوضح أن عمليات التبطين تساعد في الحد من إلقاء النفايات والمخلفات بالترع، وهو ما يعود بالنفع على قطاع الزراعة وزيادة الإنتاج.

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